Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...

Benzine indirim geliyor!
Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 15 kuruşluk bir indirimin yapılması bekleniyor.
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 15 kuruşluk bir indirimin yapılması bekleniyor.
Gelen son dakika haberine göre; Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişimden dolayı benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
(Milliyet.com.tr)
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