Benzine 11 kuruş indirim

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirim yapıldı.

Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPSİS) tarafından yapıldı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 11 kuruş indirime gidildi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM

15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.