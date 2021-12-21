Benzin ve motorinde büyük indirim bekleniyor

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21 Aralık 2021 Salı 13:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 14:15:00

EPGİS açıkladı: Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş bekliyoruz

Kaynak: AA

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Enerji sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında başlayan düşüşün akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıyacağını belirtti.

Açıklama öncesinde 18,3674 ile zirveden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 33,2 değer kaybederek 12,2756'ya kadar geriledi. Yeni güne de değer kaybıyla başlayan dolar son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gördü.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz." dedi.

Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.

- "DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞ ENERJİ PİYASASINA DA YANSIYACAK"

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı ekonomik tedbirlerin, her sektörü olduğu gibi enerji sektörünü de doğrudan etkilediğini bildirdi.

Dövizdeki düşüşün, enerji piyasasındaki fiyatlandırmalara da yansıyacağına işaret eden Dilek, "Dün atılan adımlarla akaryakıtta fiyatın düşmesi bekleniyor. Bu, enerji sektörünün reel piyasaya desteği olarak yorumlanmalı, biz öyle yorumluyoruz. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün yüzde 15'lere varacağını düşünüyorum. Adımlar piyasayı pozitif etkiledi." diye konuştu.

Dilek, son dönemde piyasadaki spekülasyonlara rağmen enerji sektörünün yeni yatırımlara odaklandığını da sözlerine ekledi.

Etiketler : Enerji Petrol Gaz ARAÇ BENZİN MOTORİN
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