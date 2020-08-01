Belgesiz villa kiralama dolandırıcılığa kapı aralıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde küresel salgın ortamının oluşturduğu alternatif konaklama arayışının villa, ev ve apart daire kiralama işinin bir turizm faaliyeti olup olmadığına ilişkin soruları tekrar kamuoyunun gündemine taşıdığını söyledi.

Söz konusu hizmetin kira ilişkisi kapsamında olup olmadığını tespit etmek için öncelikle villa kiralama faaliyetinin özünü ve niteliğini göz önünde bulundurmak gerektiğini dile getiren Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Faaliyetin içeriği tüketiciye sunulan turizm amaçlı bir konaklama hizmetinden ibaret olduğu için bu işlemin Borçlar Kanunu'nda düzenlenen kira ilişkisine dair hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün görünmüyor. Keza yapılan kiralamaların, yazlık bölgelerde gerçekleşmesi ve tatil amaçlı konaklama hizmeti sağlanması amacıyla yapıldığı düşünüldüğünde, bunun bildiğimiz anlamda bir kiralama işlemi olmadığı, bir turizm ürününün sunulması ve pazarlanması olduğu aşikardır.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, kanunun, uzun süreli bir amaca özgülenmemiş 6 aydan az süreli kullanımları kiracılık ilişkisi olarak tanımlamadığını belirterek, "Dolayısıyla kira ilişkisi olmayan bu faaliyetin esasen tüketiciye sunulan bir turizm ürünün pazarlanmasından ibaret olduğu açık." diye konuştu.

Bağlıkaya, hizmetin seyahat acentelerine münhasır bir turizm ürünü olması nedeniyle, hizmeti icra eden kişilerin de doğal olarak seyahat acentesi olma zorunluluğunun bulunduğunu vurguladı.

Birlik olarak, tüketici haklarının korunmasına ve en iyi şekilde hizmet sunulmasına çok önem verdiklerini anlatan Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seyahat acentaları dışında, kişi veya bazı esnaflar aracılığıyla yapılmaya başlanan bu belgesiz faaliyetler, birçok sorunu bir araya getirmekte, maalesef birçok dolandırıcılığa da açık kapı bırakmaktadır. Diğer taraftan, konaklama hizmeti alan kişilerin İç İşleri Bakanlığına bildirilmemesi de daha önce yaşandığı üzere birçok güvenlik konusunu ve belirsizliği de beraberinde getirmektedir."

"İlgili makamlara bidirmeye devam edeceğiz"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bu hizmeti veren kişilerin belgesiz bir faaliyette bulunarak vergi vermemesinin ülkede vergi adaleti ve eşitliğine vurulan en büyük darbelerden olduğunu söyledi.

Birlik olarak bu tür belgesiz faaliyette bulunanları, kanundan doğan görev ve yetkileri çerçevesinde ilgili makamlara bildirmeye devam edeceklerini dile getiren Bağlıkaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Devletimiz tarafından bu sorunun kontrol altına alınması ve ileride oluşabilecek daha büyük sorunlara meydan verilmemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hizmetlerin seyahat acentaları vasıtasıyla yapılması ve bu hizmetlerin seyahat acentaları vasıtasıyla yapılıp yapılmadığının denetlenmesi, güvenlik sorunları, vergi kaybı ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçecektir. Yapılan faaliyet net bir şekilde seyahat acentacılığı faaliyetidir, pazarlanan ürün ise net bir şekilde konaklama ürünüdür."