Bektaş Erdugan: Sağlığa zararsız yöntemlerle yıkama yapıyoruz
“Hybrid yıkama” modeliyle tekstil yıkama alanında yeni bir dönem başlatan Soft Yıkama'nın kurucusu Bektaş Erdugan, “Tekstil ürünlerinin yıkamasını sağlığa zararsız ekolojik kimyasallarla yapıyoruz, çocuklar dahil tüm kullanıcıların güvenle giyebileceği ürünler çıkarmak birinci önceliğimiz” diyor.
Günümüz dünyasında çeşitli sektörlerde sorumsuz ve bilinçsiz şekilde kullanılan kimyasalların insan yaşamına ve doğal çevreye verdiği zarar geleceğimizi tehdit ediyor. Bu nedenle tarımdan sanayiye, kimyasalların kullanıldığı her alanda ekolojik yaklaşımların benimsenmesi gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakılması adına hayati önem taşıyor. Tekstil ürünlerine ilişkin yıkama faaliyetlerinde bulunan Soft Yıkama birçok alanda olduğu gibi bu alanda da sektöre öncülük ediyor. Yenilikçi yaklaşımlarıyla sektörün öne çıkan isimleri arasında yer alan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bektaş Erdugan, "Çevre duyarlılığı kırmızı çizgimiz" diyor.
TÜM AŞAMALARDA TESTLER UYGULADIK
Bektaş Erdugan, yıkama hizmetlerinde çocuklar başta olmak üzere tüm kullanıcıların gönül rahatlığıyla giyebilecekleri sağlığa zararsız ekolojik kimyasallar kullandıklarını belirtip ekliyor: "Tüm aşamalarda uyguladığımız testlerle hem daha kaliteli hem de insan sağlığının korunmasına katkı sunan bir sürece imza atıyoruz. Bunu gelecek nesillere daha yaşanılır bir çevre bırakmak adına yapıyoruz. Bu anlamda sektörümüzün öncüleri arasında yer alıyoruz. Bu bilincin yayılması için de her fırsatta sorumluluk alarak iş ortaklarımızı bilgilendirip teşvik etmeye çalışıyoruz."
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