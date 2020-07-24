Borsa çöker diyenler çekildi kalanlar kazanıyor

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24 Temmuz 2020 Cuma 13:06:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 13:06:00

Beklenen olmadı! Çöker diyenler kaçtı kalanlar para kazanıyor

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Borsalardaki yükseliş birçok yatırımcının aklında ikinci dip ihtimalini getirdi. Borsada kalan yatırımcılarsa bu süreçte kazanmayı sürdürüyor. Ünlü borsa yazarı Jani Ziendins'e göreyse borsalarda ihtimal para kazandırmıyor.

Küresel piyasaların güçlü rallisinin ardından dünya basınında borsaların çökeceğine dair öngörüler manşetlerde yer bulmaya başladı. Buna karşın bu korkutucu senaryoyu bütün yatırımcılar paylaşmıyor. Ünlü borsa araştırmaları bloğu Cracked Market’ın yazarı Jani Ziedins öngörülere göre borsaların şimdiye kadar çoktan çökmesi gerektiğini belirtiyor.

Ziedins blog yazısında “Biz manşetleri takip ederek değil borsanın önderliğini takip ederek para kazanıyoruz. Eğer borsa kriz istemiyorsa burada tartışacak bir şey yoktur” ifadelerine yer verdi.

Güçlü satışların oluşması için sayısız sebep ortaya atılsa da borsalar belli ki düşmüyor. S&P 500 endeksi rekor kapanışlara ulaşırken teknik veriler borsaların her düşüş eğilimine girildiğinde bir destekle karşılaşıldığını gösteriyor:

Ziedins borsada hasar yaratabilecek her negatif durumu karşılayacak bir argüman olduğunu açıklıyor. Korona virüsün yayılma oranları yüksek fakat aşı üzerindeki çalışmalar ilerleme kaydediyor. ABD işsizlik rakamları çok yükseldi fakat ABD Hükümeti para yardımı sağlıyor.

Borsa uzmanı yazısında “Kötümserler negatifleri saplantı haline getirirken borsa pozitif verilere odaklanıyor. Hisse senetleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında olduğu gibi yüksek artışlar göstermese de inanılmaz derecede dirençli. (S&P 500 endeksinde) 3.000 desteği haziran ayında kaya gibi sağlamdı ve geri dönüşlerde tekrar yükseğe tırmanmaya devam ettik” diyor.

Buna karşın aşırı miktarda artan hisse değerleri, jeopolitik riskler, artan korona virüs vakaları gibi sorunlar nedeniyle borsalarda bir düşüş ihtimali olup olmadığı sorusu yatırımcıların aklına takılıyor. Ziedins’e göreyse bu beklentilere hak verse de acımasız boğa piyasasında “ihtimal” diye bir şey olmadığının altını çiziyor. Borsa uzmanı, “Bir şey ya vardır ya da yoktur. İhtimalin ticaretini yapan her kimse şu anda çok para kaybediyor ve biz bu gruba katılmak istemiyoruz” dedi.

Borsa uzmanının yatırımcılara tavsiyesi kaçınılmaz bir düşüşten korumak için satış durdurma emirlerinin kullanılması ve borsalardaki yükseliş dalgasının takip edilmesi yönünde.

Ziedins, “Önümüzdeki birkaç hafta boyunca tüm zamanların en yüksek seviyesine meydan okuma yolunda devam edeceğiz. Eğer borsa çökecek olsaydı bunun şimdiye kadar çoktan olması gerekirdi” dedi. Borsa uzmanı, “Bu yol hızlı ya da dümdüz olmayacak. Fakat yükselişleri ve düşüşleri tecrübe etmeye devam ettiğimiz sürece her şey yolunda olmaya devam edecek” dedi.

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