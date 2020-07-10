  • BIST
    115794
  • Dolar
    6,8647
  • Euro
    7,7447
  • Altın
    397,5910
İstanbul
22 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL para cezası
TCMB videokonferansla yatırımcı toplantısı gerçekleştirdi
Galatasaraylı Ömer Bayram'dan kötü gidişat açıklaması
Süper Lig'de kritik son 3 hafta öncesi görünüm
Gaziantep FK evinde kazandı
ABD Yüksek Mahkemesi, Oklahoma'nın yarısının Kızılderili toprağı olduğunu onayladı
Trump'dan çok yakın zamanda Kovid-19 aşısının duyurulabileceği açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan dolmuş kooperatiflerine çağrı
ABD Savunma Bakanı Esper'den Afganistan açıklaması
Türkiye'den, İsveç Dışişleri Bakanının terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarıyla görüşmesine tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik, Semiha Yıldırım ile ilgili ifadeleri kınadı
Adalet Bakanı Gül: Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasının hukuki bir gereklilik olduğunu düşünüyorum
'Hedeflerden birisi de 2023 yılında 6 uyduluk bir filo ile uzayda var olabilmek'
Bosna Savaşı'nın sembol ismi hayatını kaybetti
Türk kara sularına itilen 57 sığınmacı kurtarıldı
Trump'ın eski avukatı Cohen tekrar gözaltına alındı
İtalya risk taşıyan ülkelerden yolcu girişini yasakladı
Beyaz Saray'da bir muhabirde koronavirüs tespit edildi
Siirt'te bir köy karantinaya alındı
Sudan'da kabine değişikliği
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden Ermeni asıllı sunucu mahkemeye sevk edildi
10 Temmuz 2020 Cuma 06:58:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 06:58:00

BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limit, 2 bin liraya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limitin, 2 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk lirasına çıkarıldı. Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER