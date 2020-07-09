BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı
Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), asgari ödeme tutarını 3 kez ödemeyenlerin kredi kartının yıl sonuna kadar kapatılmayacağını açıkladı.
BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk lirasına çıkarıldı. Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.
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