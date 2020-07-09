BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk lirasına çıkarıldı. Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.