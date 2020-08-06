06 Ağustos 2020 Perşembe 17:39:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 17:39:00
BDDK'dan Türk Lirası açıklaması
BDDK, yurt dışında yerleşik bankalara, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerde esneklik sağladı.
BDDK, yurt dışında yerleşik bankalara, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerde esneklik sağladı.
BDDK'dan "Uluslararası Kalkınma Bankaları dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar belirli işlemlerle sınırlı olmak üzere TL’ye erişim sınırlamalarından muaf olacak." açıklaması yapıldı.
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