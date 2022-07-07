BDDK'dan şirketlere kredi kolaylığı
BDDK, kredi kullanacak şirketlere belge kolaylığı getirdi. Kredi alan şirketler beyanlarını 3 ay sonra yapabilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemenin esnetildiğini açıkladı.
BDDK'nın aldığı karar şöyle:
Şirketler, bağımsız denetciye onaylatarak bankalara verecekleri belgeleri yeminli mali müşavir onayıyla da alabilecek.
Kredi kullanabilmek için belge verme yükümlülüğü olam şirketlere beyanları esas alınarak kredi verilecek.
Kredi alan sirket beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek