BDDK'dan banka kredileri için talimat!

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16 Aralık 2021 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 14:45:00

BDDK'dan son dakika kredi açıklaması! Bankalara talimat verildi

Kaynak: AA

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk Lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin sağlanması yönünde talimat vererek bu kapsamdaki incelemelerin devam ettiğini ve tespit edilenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması konusunda uyarıda bulundu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda Kurum'un gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırdığı bildirildi.

Söz konusu talimatlar kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, tespit edilen aykırılıklar hakkında gerekli idari işlemlerin tesis edildiği ifade edildi.

Etiketler : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK BANKALAR KREDİLER
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