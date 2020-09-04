BDDK'dan flaş kredi kararı
Kaynak: AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi
BDDK, 9131 sayılı kurul kararı ile tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar verildiğini bildirdi.
BDDK finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullanıyor
Öte yandan BDDK'nın, ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullandığını belirten analistler, BDDK'nın kredi ve kredi kartı taksit sınırlamaları ile büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne geçerken, büyümenin yavaşladığı dönemlerde tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını kaydetti.
- BDDK'dan flaş kredi kararı
- THY'den flaş hamle! Yüzde yüz iştiraki olacak teknoloji şirketi kuruyor
- Altın fiyatları için uzman isimden dikkat çeken açıklama: Onaylanmış aşıyla fiyatlar düşer
- Atık ithalatı kotası yüzde 50'ye indirildi
- Karadeniz'deki gaz, sanayi ve binaların 12 yıllık ihtiyacını karşılayabilir
- Türkiye dünyanın yeni üretim üssü olacak!