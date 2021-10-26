BDDK Başkanı açıkladı!

BDDK Başkanı Akben: "Salgının başından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırılmıştır"

BDDK Başkanı Akben, "Bankalarımız salgının başlangıcından itibaren 940 milyar lira civarında yeni kredi kullandırımı gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.

Akben, şöyle devam etti:

"Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır. Sektörümüz güçlü sermaye yapısını uzun zamandır devam ettirmekte, olası finansal dalgalanma ve şoklara karşı direncini korumaktadır."