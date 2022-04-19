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19 Nisan 2022 Salı 14:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 15:05:00

Bayram ikramiyesi artacak mı?: Bakan Bilgin ödeme yapılacak miktarı ve zamanı açıkladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak "Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda maliyeti 25 milyar lira." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

ÜRETİM SÜRECİNE KATILIM PROGRAMI

"Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir.

Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz. İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak. Burada bir kaynak sorunu yok. Önemli olan sanayinin talep ettiği istihdamı yaratmak.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ OLACAK MI?

Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz."

3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMA

3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum."

Etiketler : 3600 ek gösterge BAYRAM İKRAMİYESİ Asgari ücret enflasyon
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