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11 Ağustos 2023 Cuma 11:08:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 11:08:00

Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu

Kaynak: AA

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ABD'nin önde gelen savunma sanayi yayınlarından Breaking Defense, Baykar'ın Suudi Arabistan'la imzaladığı savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesinin önemine ilişkin değerlendirmelere yer verdi.

Baykar, Bayraktar Akıncı ihracatı ile savunma ve havacılıkta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihracat anlaşmasını geçen hafta Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile imzaladı.

Bu anlaşmanın ardından şirket, Bayraktar Akıncı'nın Suudi Arabistan'da üretimi için Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşmalar başta ABD olmak üzere dünya basınında da yankı buldu.

Breaking Defense'in konuya ilişkin haberinde, Baykar'ın Suudi Arabistan'da imzaladığı anlaşmaların önemine dikkat çekildi.

"BAYKAR 'BUZKIRAN' GİBİ İLERLEYEREK TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNE YOL AÇIYOR"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Breaking Defense'e yaptığı açıklamada, Baykar'ın "buzkıran" gibi ilerlediğini ve Türk savunma sanayisi firmaları için yol açtığını belirterek, "İş birliği yaptığımız ortaklarımız Aselsan ve Roketsan da teknolojik kabiliyetlerine göre NCMS şirketiyle anlaşmalar yaptı. Bu anlaşmalar sayesinde Türk savunma ve havacılık sanayisinde alt sistem üreten yüzlerce firma, bu alanda yeni iş birlikleriyle ihracat portföylerini genişletecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan son anlaşmayla birlikte Suudi Arabistan Askeri Sanayisi'nin Akıncı'nın parçalarının yerel olarak üretilmesine yardımcı olacağını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle uzun yıllardır yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarından elde ettiğimiz bilgi ve deneyimi aktararak teknoloji transferi de gerçekleştireceğiz. Bu anlaşmaların Suudi Arabistan'ın teknoloji geliştirme ve üretimi yerelleştirmeyi hedefleyen Vizyon 2030 projesine de ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum.

Hem ihracat sözleşmesi hem de iş birliği anlaşması için büyük rakipler vardı. Özellikle Çin ve ABD'den rakipleri olmasına rağmen sürecin kazananı Bayraktar Akıncı oldu. Çok önemli rakipleri geride bırakarak böyle bir projenin yürütücüsü olduk. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında güçlü ve stratejik bir iş birliği gerçekleşiyor. İki ülkenin göstereceği ortak çabaların bölgesel ve küresel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum."

Bayraktar, bazı medya kuruluşlarında iddia edildiği gibi Baykar'ın satıldığı veya buna yönelik bir süreç yürütüldüğünün doğru olmadığını vurgulayarak, "Baykar daha önce nasılsa şimdi de aynı şekilde ilerlemeyi sürdürüyor. Şirket yapımızda ve iş anlayışımızda bir değişiklik gerçekleşmeyecek." dedi.

Breaking Defense'in yazısında görüşlerine yer verilen uzmanlar, Baykar'ın imzaladığı anlaşmaların Türkiye ve Suudi Arabistan'ın savunma sanayileri arasında uzun vadeli bir ilişki oluşturacağını, bu durumun savunma sanayisi alanında Türkiye'nin diğer Körfez ülkeleriyle de iş birliğini artıracağını belirtti.

Uzmanlar ayrıca, Suudi Arabistan savunma sanayisiyle yapılan güç birliğinin, Baykar'ın Türk insansız hava çözümlerine yönelik artan talebi karşılamak için önem taşıyan üretim hızını ve kapasitesini de geliştireceğini vurguladı.

Etiketler : baykar suudi arabistan ihracat baykar akıncı haluk bayraktar
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