VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Lavaş ekmeğe sarıp gizlemiş! Oğluna gönderdiği dürüm dönerin içinden çıktı
Macron'dan aşı yaptırmayanlara 'sosyal baskı' mesajı
İki ilimiz için kritik petrol kararı
Bağdat Havalimanı'na füze saldırısı
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na cevap: Bunu bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum
Fiyat İstikrarı Komitesi ikinci kez toplandı: 4 karar birden alındı
O görüntü bir proje
Cem bitmiş!
PKK elebaşı TSK'nın yaşattığı hezimeti itiraf etti
İBB kış ortasında 800 işçiyi kovdu
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!
ABD'de kırmızı alarm!
Çin Portekiz'i işgal mi ediyor?
Omicron stresi cildi bozuyor
Çölyakla ilgili doğru bilinen 10 yanlış
Yanlış egzersiz ayak ağrısı yapar
Çocuklarda kalp delikleri ameliyatsız kapatılabiliyor
Antalya'da korkutan deprem!
TBMM Başkanı Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na tepki
Stokçuluğa ağır cezalar geliyor
Almanya karantina süresini kısaltmayı planlıyor
BES'te devlet katkısı yüzde 30'a çıkıyor
Hastaneye yatışlar arttı, 30 günlük OHAL ilan edildi
BM: Yemen'deki insani yardımlar askıya alındı
05 Ocak 2022 Çarşamba 09:46:00 - Güncelleme:05 Ocak 2022 Çarşamba 09:46:00

Batman ve Siirt için kritik petrol kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

TPAO'nun Batman ve Siirt'teki petrol arama ruhsatı 2 yıl uzatıldı. Petrol aramasına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Batman ve Siirt'te 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan petrol arama ruhsatının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO Batman ve Siirt illerinde 18 bin 196 hektarlık alanı kapsayan ve birinci uzatım süresi 20 Kasım 2021 itibarıyla sona eren petrol arama ruhsat süresinin uzatılması için başvurdu.

Söz konusu petrol arama ruhsatının 20 Kasım 2023'e kadar iki yıl uzatılmasına karar verildi.

Etiketler : TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Eski eşe mutluluklar!

Eski eşe mutluluklar!

Enbe orkestrasından yeni single

Enbe orkestrasından yeni single
Boşanıyor

Boşanıyor
Reklam ikilisi

Reklam ikilisi
Domuz gribi oldu

Domuz gribi oldu
Teyzesinin prensesi

Teyzesinin prensesi
Bozayılar Sarıçam'da kış uykusuna yattı

Bozayılar Sarıçam'da kış uykusuna yattı
Pınar yine yaş yorumuna çıldırdı

Pınar yine yaş yorumuna çıldırdı
Bir tütüm eksikti

Bir tütüm eksikti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER