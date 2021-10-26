Esnafa çifte müjde

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26 Ekim 2021 Salı 09:57:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 09:57:00

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Kaynak: AA

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KOSGEB tarafından imalatçı girişimcilere üst limiti 375 bin liraya, geleneksel sektörlerde yer alan girişimcilere ise 65 bin liraya kadar hibe desteği sağlanmaya devam ediliyor. Öte yandan 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, KOBİ'lerin Ar-Ge harcamaları ve ihracat içindeki payının artması hedefleniyor.

KOBİ'lerin Ar-Ge harcamalarındaki payının gelecek yıl yüzde 22'ye ve ihracat içindeki payının ise yüzde 58'e çıkarılması hedefleniyor.

AA'nın "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda yer alan girişimcilik ve KOBİ desteklerinden derlediği bilgiye göre, esnaf ve sanatkarların çoğunluğunu oluşturduğu KOBİ'ler, geçen yıl sonu itibarıyla çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin yüzde 99,8'ini, istihdamın yüzde 73,9'unu, katma değerin yüzde 53,1'ini, ihracatın yüzde 57,2'sini oluşturuyor.

Esnaf ve sanatkarların desteklenmesi amacıyla 3340 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, 2021 yılı içerisinde esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli veya faizsiz kredi imkanları sağlandı. Bu kapsamda 1 Eylül itibarıyla kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 163 bin 281'e, kredi bakiyesi ise 73,7 milyar liraya ulaştı.

Hazine destekli kefalet uygulaması bu yıl da devam ederek Ağustos 2021 döneminde kefalet kullandırımı 4,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 6,5 milyar lira kefalet desteği verildi.

KOBİ'lerin Ar-Ge harcamalarındaki ve ihracat içerisindeki payının artması hedefleniyor. Bu kapsamda, ihracat içerisindeki payın bu yıl için yüzde 57,2 olarak gerçekleşmesi beklenirken gelecek yıl için yüzde 58'e, Ar-Ge harcamalarındaki payın ise bu yıl yüzde 21,4, gelecek yıl yüzde 22'ye yükselmesi bekleniyor.

KOSGEB tarafından imalatçı girişimcilere üst limiti 375 bin liraya, geleneksel sektörlerde yer alan girişimcilere ise 65 bin liraya kadar hibe desteği sağlanmaya devam ediliyor. Bu desteklerde genç, kadın, engelli, gazi ve birinci derecede şehit yakını girişimcilere ayrıcalık tanınıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen işletmelere de destek olunması ve istihdamın korunması amacıyla imalat sanayisindeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 sonrası kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için 300 milyon doları Dünya Bankasından, 300 milyon doları da Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) olmak üzere toplam 600 milyon dolar Hazine garantili kredi anlaşması imzalandı.

KOSGEB tarafından bu yıl 1 Eylül itibarıyla 45 bin 133 işletmeye toplam 1 milyar 267 milyon 653 bin lira destek sağlandı. Bu kapsamda yılın 8 ayında en çok destek verilen ilk 5 program şu şekilde:

Destek Programlarıİşletme sayısıDestek tutarı (Bin TL)
İleri Girişimci Destek Programı8.015481,555
İşletme Geliştirme Destek Programı17.583320,386
Geleneksel Girişimci Destek Programı14.877103,420
KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı9686,743
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı1.04881,250
Etiketler : KOBİ Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ÇİFTÇİLER
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