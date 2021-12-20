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Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ardından dolarda sert düşüş
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20 Aralık 2021 Pazartesi 22:31:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 22:31:00

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ardından dolarda sert düşüş

Kaynak: AA

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Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından yüzde 22,3 değer kaybederek 14,2748'e kadar geriledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

    Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

    Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.

    Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

    Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve yüzde 22,3 değer kaybederek 14,2748'e kadar geriledi.

    Dolar/TL, saat 21.25 itibarıyla 14,7120'den işlem görüyor.

    Etiketler : dolar euro erdoğan döviz düşüş
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