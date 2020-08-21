  • BIST
    1109.88
  • Dolar
    7,3170
  • Euro
    8,6167
  • Altın
    455,8580
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Belarus: AB yaptırımlarının üstesinden geleceğiz
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya ve Avrasya'da yankı uyandırdı
ABD, Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarından sorumlu tutulması çağrısını yineledi
Bakanlardan, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için tebrik mesajları
Türkiye'den dünya pazarlarına siyah incir! 2020 hasadı başladı
Müjde sonrası MHP'den paylaşım: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
Emine Erdoğan'dan keşfedilen doğa gaza ilişkin paylaşım
Başkan Erdoğan'dan müjde sonrası anlamlı paylaşım: Bize durmak dinlenmek yok
Meclis Başkanı Şentop'dan 'Doğal gaz' açıklaması: Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası
Bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili uzmanlardan çarpıcı yorumlar: Ekonomiye etkisi hemen görülecektir
Bakan Dönmez bu sözlerle duyurdu: Bulunan gaz son derece kaliteli
İşte dünyanın konuştuğu Fatih Sondaj Gemisi'nin hikayesi
Sağlık Bakanı Koca'dan dikkat çeken paylaşım!
Bakan Albayrak: Cari açığı değil cari fazlayı konuşacağız
Şaşırtan araştırma! Hindistan'ın üçte biri koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatmış
"Türkiye ile doğal gaz ve petrolde aynı sorunları yaşıyoruz"
Libya krizindeki taraflar karşılıklı ateşkes çağrısında bulundu
Sivas'ta oynanacak ve Türkiye ile Macaristan arasında olacak UEFA Uluslar Ligi Maçı seyircisiz oynay ...
Tayvan'dan Çin'e tehdit: Düşmanca davranmayacağız ama düşmanca eylemlere karşılık vereceğiz
Alçaklıkta sınır tanımayan FETÖ, Başkan adayı Joe Biden'ın programlarına katılarak Türkiye aleyhine ...
Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulundu
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'ten itiraf gibi açıklama: O kadınla evde bir gece birlikte kaldım
BioNTech'den heyecanlandıran aşı açıklaması: Ekimde onay başvurusu yapılacak
Başkan Erdoğan, cuma namazı için Eyüp Sultan'da
21 Ağustos 2020 Cuma 17:41:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 17:41:00

Başkan Erdoğan'dan müjde sonrası anlamlı paylaşım: Bize durmak dinlenmek yok

ABONE OL

Dünyanın merakla beklediği müjdeyi açıklayan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak 'Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok' dedi.

Türkiye ve dünyanın merakla beklediği büyük müjde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından belli oldu. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle büyük müjdeyi duyuran Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusu bölgesinde 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu resmen açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından doğal gaz keşfine ilişkin son dakika paylaşımı geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajda hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok' dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER