Başkan Erdoğan'dan müjde sonrası anlamlı paylaşım: Bize durmak dinlenmek yok
Dünyanın merakla beklediği müjdeyi açıklayan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından da paylaşım yaparak 'Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok' dedi.
Türkiye ve dünyanın merakla beklediği büyük müjde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından belli oldu. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle büyük müjdeyi duyuran Erdoğan, Türkiye'nin tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusu bölgesinde 320 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu resmen açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından doğal gaz keşfine ilişkin son dakika paylaşımı geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz'da başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajda hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok' dedi.
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