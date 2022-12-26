Memur ve emekli maaşı artışında nasıl bir yol izlenecek? Başkan Erdoğan açıkladı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; 'Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız"dedi.
Başkan Erdoğan; "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız." dedi.
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