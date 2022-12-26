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26 Aralık 2022 Pazartesi 20:16:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 20:16:00

Memur ve emekli maaşı artışında nasıl bir yol izlenecek? Başkan Erdoğan açıkladı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan; 'Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız"dedi.

Başkan Erdoğan; "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız." dedi.

Etiketler : başkan erdoğan memur emekli maaşı emekli zam oranı emekli memur maaş zammı
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