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01 Temmuz 2022 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 14:00:00

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz' dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci kez toplandı. Milyonlarca çalışan, asgari ücrete yapılacak ek zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi dönüşü asgari ücrete ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesi, Yunanistan ile ilişkiler, 6'lı masa, ve gündeme ilişkin pek çok konu hakkında da önemli mesajlar verdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid dönüşü yaptığı açıklama:

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SİZİN BEKLENTİNİZ NEDİR?

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz."

Öte yandan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete enflasyon nedeniyle yapılacak ara zammın belirlenmesi için dün ikinci kez toplandı. Komisyonun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantısına işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ'in yanı sıra, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri katıldı.

Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, toplantıda, enflasyon oranlarını ortaya koyduklarını belirterek, "Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik. Enflasyon oranlarını ifade ettik, toplantımızda bunları görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

İki gündür yapılan görüşmelerde asgari ücret zammından özellikle küçük işletmelerin zarar görmemesi ve istihdamın daralmaması için işverenlerin destek talebi oldu. Hem prim desteği hem de asgari ücretten alınan vergiden vazgeçilmesiyle, asgari ücretin işverene maliyetinin, net ücrete artış olarak yansıması öngörülüyor. Her iki taraf da bu formüle sıcak bakıyor. 6 bin 391 liralık açlık sınırına dikkat çeken Türk-İş ise asgari ücrette yüzde 25'lik zam ve 5 bin 500 liranın altında bir rakamı tartışmaya açık değil.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Asgari ücrette yapılacak ara zammın 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması için gereken yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair karara göre Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi, "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi. Değişiklikle, yeni asgari ücret açıklandıktan sonra, belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girecek. Böylece asgari ücret zammı temmuz maaşlarına yansıtılabilecek.

Etiketler : Asgari Ücret Tespit Komisyonu Asgari Ücret Resmî Gazete
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