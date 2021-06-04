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04 Haziran 2021 Cuma 17:54:00 - Güncelleme:04 Haziran 2021 Cuma 17:54:00

Başkan Erdoğan Zonguldak'ta açıkladı: Borçları erteliyoruz

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Başkan Erdoğan, Zonguldak programına MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni'ne katılarak devam etti. Başkan Erdoğan, "Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, Zonguldak'ta cuma namazını Uzun Mehmet Camii'nde kıldı. Erdoğan, caminin açılışını gerçekleştirmeden önce vatandaşlara seslendi. Erdoğan, daha sonra Deniz Kurdu Tatbikatı-2021'e videokonferans ile katılarak önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Zonguldak'ta MFA Kocayusuf Maske Fabrikası açılış töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanları:

Koronavirüs ülkemizi de olumsuz etkiliyor. Turizm, yeme içme ve hizmetler sektöründe insanlarımız ekonomik, maddi/manevi kayıplar yaşıyor. 84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz.

SALGIN YARDIMLARI

Şimdiye kadar salgının ekonomik etkilerini en aza indirmek için yaptığımız yardımların büyüklüğü 661 milyar lirayı buldu. "Hükümet nerede?" diyorlar ya. Bu rakamla Türkiye vatandaşlarına ve iş dünyasına en fazla destek sağlayan ülkeler arasında yer alıyor.

Biz birinci sınıf sağlık hizmetini insanımıza ücretsiz sunduk. Bugün 'benim' diyen ülkeler, 100 avro, 150 avro ile maske veriyor. Biz ise bunu ücretsiz veriyoruz. Muhalefet çok iyi biliyor ama işlerine gelmiyor.

Sanayi sicil sistemi kayıtlarımıza göre, salgın başında 14 maske üreticisi varken, bugün bu sayı 424'e yükseldi. Nereden nereye... Bu artış neticesinde tıbbi ve cerrahi maske ihracatımız 100 kat artarak 2019'da yaklaşık 2 milyon dolardan, 2020'de 212.5 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkeler arasında yer aldık. Organize sanayi bölgelerinde de pozitif gelişmeler kaydettik.

BORÇLAR ERTELENİYOR

Esnafımızı, çiftçimizi, sanatçımızı da ihmal etmiyoruz. Kuraklığın etkilerini azaltmak üzere basınçlı sulama sistemi kuran çiftçilerimize 150 milyon lira ilave hibe desteğini zaten başlatmıştık. Çiftçilerimizin Ziraaat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını erteliyoruz.

SANATÇILARA DESTEK

Zorlu günler geçiren sanat emekçilerimize de sahip çıkıyoruz. 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz.

Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız.

"ARTIK ZONGULDAK MÜJDENİN MERKEZİ OLDU"

Uzun Mehmet Camii'nin açılışına da katılan Erdoğan, " Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Biraz sonra o müjdeyi de vereceğiz. Bunu açıklamıştım. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi oldu" demişti.

Etiketler : başkan erdoğan borç erteleme zonguldak
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