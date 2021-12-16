Başkan Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonunda sona gelindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Komisyon asgari ücretin 4 bin TL olması yönünde bildirmiştir. Biz de asgari ücreti belirledik. 4 bin 250 TL olarak belirledik. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Ortalama asgari ücret yüzde 50 zam olarak yapılmıştır.

"Seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz. 4 üncü toplantıda da nihai karar aşamasına gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na görüş bildirmiştir. Ben şunu ifade etmek istiyorum gerek işçi kesimini temsilen gerek işveren kesimini temsilen taraflar çok farklı bir anlayış içerisinde özveri ile bu süreci işlettiler.

ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 LİRA OLDU

Bu bugüne kadar alışılmış bir metot değildir. Bunu toplu sözleşmelerde de gördük. Bundan dolayı ben de Cumhurbaşkanı olarak mutluyum. Şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır.

Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışanlarımızı fiyat artışlarında ezdirmeme kararımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor. Burak Bey'in de ifade ettiği gibi çalışan olmadan işveren de olmaz. İşveren olmadan bu sefer de çalışan olmaz. Hepsi birbirinin adeta mütemmimidir. Bu mütemmim cüzler bu ülkenin kalkınması noktasında devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız iki önemli unsurdur.

Türkiye büyüdükçe imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettiği payı alacaktır. Kimse ne iş veren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemelidir. Bunların da istismarını yapmamalıdır. Geçmişte dolar şuydu ve doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak şu anda asgari ücreti tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar bu ülkenin şu andaki çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka bir şey değildir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI!

Sizin geçmişinizde siz Türk Lirası olan bir ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlere gerek yok. Bizim paramız bellidir ve Türk Lirasıdır ve biz Türk Lirası'nı yedirmeyeceğiz. Bu sıkıntıları da en kısa zamanda aşacağız. Bunlardan kimsenin endişesi olmasın. Önceliğimiz istihdamın korunmasında ve geliştirilmesinde her fırsatta altını çizerek söylüyoruz. Salgın sürecinde hayata geçirdiğimiz istihdam merkezli destek politikaları sayesinde bir sıkıntı yaşamadık. Döviz kurundaki dalgalanma ve fahiş fiyat artışlarına da en kısa sürede son vermekte kararlıyız."

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA!

Bakan Bilgin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:" Sayın Cumhurbaşkanımıza komisyon kararını taktim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da emeği ve sosyal barışı koruyan bir yaklaşımla manevi desteğini hissettik ben bu vesileyle kendilerine saygılarımı sunuyorum. TİSK Başkanı'mız ve Türk İş Genel Sekreterimize söz vermek istiyorum."

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanım kıymetli Türk İş Genel Sekreterimiz ve basın mensupları. Ben bu sürece pazarlık süreci demiyorum. İşçi ve işveren kesimimiz çalışanları ve işletmeleri korumak için en iyisini yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sayın Bakanımız arz etti. Bizim bakışımız çok nettir. Çalışan olmadan işveren olmaz iş veren olmadan da çalışan olmaz devlet olmadan da ikisi beraber olmaz. Bazen basına tersi yansıdı ama oldukça pozitif ortamda giden gelen farklı görüşler vardı. Hem çalışan arkadaşlarımıza işçi kardeşlerimize hem de devletimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum."