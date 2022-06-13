Başkan Erdoğan tarih verdi: Milletimizin her kesimini rahatlatacağız

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13 Haziran 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 15:30:00

Başkan Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız" ifadesinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde enflasyon farkıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"MİLLETİMİZİN HER KESİMİNİ BİRAZ DAHA RAHATLATACAĞIZ"

Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız.

Milli gelir sıralamasında Türkiye'nin yükselmesine mani olanlarla hesaplaşmamızı tamamlamadan son nefesimizi vermeyeceğiz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Son 20 yılda asgari ücreti enflasyondan arındırılmış haliyle yüzde 200'ye yakın, dolar cinsinde ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Aynı şekilde bu tuzaklarla uğraşmasaydık insanların gelir seviyelerini de bugünküne göre iki katına çıkarmış olacaktık. Milletimizin işine, aşına, refahına da göz dikenlerle de hesaplaşmadan son nefesimizi vermeyeceğiz. Bunlara en güzel cevabı ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yaparak vereceğiz.

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan ENFİLASYON TEMMUZ
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