Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile 21 trilyon dolarlık 'Yol-Kuşak' projesini görüşecek

Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 28-29 Haziran'da Japonya’da düzenlenecek G-20 Zirvesi’nden sonra Çin’e yapacağı ziyaret, Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni yatırım ve ortaklıkların kapılarını açacak. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile Erdoğan arasında 2 Temmuz’da gerçekleşecek görüşmenin öncelikli başlığı, 2017’de start alan ve hızla ilerleyen “Yol-Kuşar” Projesi olacak.

YENİ YATIRIMLAR MASADA

İki liderin ve heyetlerin temaslarında, Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandıran “Yol-Kuşak” Projesi’nde atılan ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alınacak. Projenin en önemli bölümünü oluşturan Anadolu ve Trakya etapları, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan mega yatırımlara damga vurmuştu. Devlet Başkanı Erdoğan’ın Çin ziyaretinde, “Yol-Kuşak” projesi’nin yanı sıra global ve bölgesel konular ile Türkiye-Çin arasında taşımacılık, ticaret, turizm ve ekonomi alanlarında atılacak yeni adımlar da masada olacak.

MALİYETİ 40 MİLYAR $

Avrupa, Asya, Afrika kıtaları birleştirecek olan proje “ Bir Yol Bir Kuşak” olarak da adlandırılıyor. Projenin kapsadığı 65 ülkenin toplam ekonomik büyüklüğü 21 trilyon doları buluyor. 40 milyar dolara yakın maliyeti olması öngörülen projenin büyük yükünü ise Çin karşılamayı taahhüt ediyor.

İLK TEMAS YAPILDI

15 Haziran’da Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan Başkan Erdoğan, oturum sonrası Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.

KRiTiK ÖNEMDE

Erdoğan-Şi Cinping görüşmesinin öncelikli başlıkları arasında yer alacak olan “Yol-Kuşak” projesi, yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlarla kıtalar arası bağlantılarda Türkiye’nin merkez ülke konumunu her geçen gün güçlendiriyor.

Ulaşımda dev adımlar

Ulaşım alanında son olarak Ankara –İstanbul hızlı tren hattının kesintisiz olarak Avrupa kıtasına kadar ulaşması bu adımların son halkası oldu. Yine karayolu taşımacılığı açısından büyük önemi olan İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşa edildi. Çanakkale 18 Mart Köprüsü’nün yapımına başlandı. Avrasya tüneli de iki kıtayı deniz altından birbirine bağladı. Hava taşımacılığında dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havaalanı hizmete açıldı.

İlk Bakü-Tiflis-Kars demiryolu açıldı

Yol-kuşak projeleri kapsamında ilk olarak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu açıldı. Uzunluğu 838 kilometre olan demiryolunun, 76 kilometresi Türkiye, 259 kilometresi Gürcistan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan topraklarından geçiyor. Bu demiryolu ile Orta Asya’dan yüklenen ticari ürünler Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşabiliyor.



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