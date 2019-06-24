Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile 21 trilyon dolarlık 'Yol-Kuşak' projesini görüşecek

  • Bist 100
    95.186
  • Dolar
    5,7914
  • Euro
    6,6081
  • Altın
    262,8025
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tokat'ta bulunuda dünya'nın en küçük horozu ile en büyüğü dikkat çekiyor Tokat'ta bulunuda dünya'nın en küçük horozu ile en büyüğü dikkat çekiyor
Sandık görevlisi ücretleri 23 Haziran ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ürcetleri ne kadar? Sandık görevlisi ücretleri 23 Haziran ne zaman yatacak? YSK sandık görevlisi ürcetleri ne kadar?
FETÖ şüphelisi iki kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı FETÖ şüphelisi iki kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 95 kişi kurtarıldı Nijerya'da Boko Haram'ın rehin aldığı 95 kişi kurtarıldı
'Palu ailesi' davasında şoke eden sözler: Meryem'i ağaca bağlanmış olarak gördüm 'Palu ailesi' davasında şoke eden sözler: Meryem'i ağaca bağlanmış olarak gördüm
Son dakika... Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu Son dakika... Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun! Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!
Bayern Münih, Ozan Kabak transferini 'Fırsat' olarak görüyor Bayern Münih, Ozan Kabak transferini 'Fırsat' olarak görüyor
Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist ilgisi Hattuşa'daki 350 yıllık konağa turist ilgisi
Bakan Akar, MHP Genel Merkezi'ne geldi Bakan Akar, MHP Genel Merkezi'ne geldi
Öykü Arin'den sevindiren haber! Babasından yapılan kök hücre nakli yüzde yüze yakın tuttu Öykü Arin'den sevindiren haber! Babasından yapılan kök hücre nakli yüzde yüze yakın tuttu
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması! Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş S-400 açıklaması!
Irak Meclisi tarafından Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanları onaylandı Irak Meclisi tarafından Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanları onaylandı
Bakanlık az önce duyurdu! 4 terörist daha öldürüldü Bakanlık az önce duyurdu! 4 terörist daha öldürüldü
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 resti: Hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye S-400 resti: Hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe için 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek Emre Belözoğlu, Fenerbahçe için 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve sağlık kontrolünden geçecek
Anadolu Efes, Tolga Geçim'i kadrosuna kattı Anadolu Efes, Tolga Geçim'i kadrosuna kattı
Rusya, İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı Rusya, İran'a yönelik yeni yaptırımlara karşı
AB'ye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı AB'ye iltica başvuruları yüzde 10 azaldı
Trabzonspor'un son gözdesi Ahmet Canbaz! Transferde sona gelindi Trabzonspor'un son gözdesi Ahmet Canbaz! Transferde sona gelindi
Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı
İtalyan basınından Gervinho iddiası: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor İtalyan basınından Gervinho iddiası: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş istiyor
AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 27 yaşında Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 27 yaşında

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Haziran 2019 13:04 | Pazartesi

Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile 21 trilyon dolarlık 'Yol-Kuşak' projesini görüşecek

Başkan Erdoğan G20 zirvesinin ardından 2 Temmuz’da Pekin’e geçerek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Zirvede 21 trilyon dolarlık Yol-Kuşak projesi ve Türkiye’ye yapılacak yatırımlar ele alınacak.

Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 28-29 Haziran'da Japonya’da düzenlenecek G-20 Zirvesi’nden sonra Çin’e yapacağı ziyaret, Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni yatırım ve ortaklıkların kapılarını açacak. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile Erdoğan arasında 2 Temmuz’da gerçekleşecek görüşmenin öncelikli başlığı, 2017’de start alan ve hızla ilerleyen “Yol-Kuşar” Projesi olacak.

YENİ YATIRIMLAR MASADA

İki liderin ve heyetlerin temaslarında, Tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandıran “Yol-Kuşak” Projesi’nde atılan ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alınacak. Projenin en önemli bölümünü oluşturan Anadolu ve Trakya etapları, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan mega yatırımlara damga vurmuştu.  Devlet Başkanı Erdoğan’ın Çin ziyaretinde, “Yol-Kuşak” projesi’nin yanı sıra global ve bölgesel konular ile Türkiye-Çin arasında taşımacılık, ticaret, turizm ve ekonomi alanlarında atılacak yeni adımlar da masada olacak.

MALİYETİ 40 MİLYAR $

Avrupa, Asya, Afrika kıtaları birleştirecek olan proje “ Bir Yol Bir Kuşak” olarak da adlandırılıyor. Projenin kapsadığı 65 ülkenin toplam ekonomik büyüklüğü 21 trilyon doları buluyor. 40 milyar dolara yakın maliyeti olması öngörülen projenin büyük yükünü ise Çin karşılamayı taahhüt ediyor.     

İLK TEMAS YAPILDI

15 Haziran’da Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan Başkan Erdoğan, oturum sonrası Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmüştü.

KRiTiK ÖNEMDE

Erdoğan-Şi Cinping görüşmesinin öncelikli başlıkları arasında yer alacak olan “Yol-Kuşak” projesi, yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlarla kıtalar arası bağlantılarda Türkiye’nin merkez ülke konumunu her geçen gün güçlendiriyor.

Ulaşımda dev adımlar

Ulaşım alanında son olarak Ankara –İstanbul hızlı tren hattının kesintisiz olarak Avrupa kıtasına kadar ulaşması bu adımların son halkası oldu. Yine karayolu taşımacılığı açısından büyük önemi olan İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşa edildi. Çanakkale 18 Mart Köprüsü’nün yapımına başlandı. Avrasya tüneli de iki kıtayı deniz altından birbirine bağladı. Hava taşımacılığında dünyanın en büyükleri arasında yer alan İstanbul Havaalanı hizmete açıldı.

İlk Bakü-Tiflis-Kars demiryolu açıldı

Yol-kuşak projeleri kapsamında ilk olarak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu açıldı. Uzunluğu 838 kilometre olan demiryolunun, 76 kilometresi Türkiye, 259 kilometresi Gürcistan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan topraklarından geçiyor. Bu demiryolu ile Orta Asya’dan yüklenen ticari ürünler Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşabiliyor.

Akşam

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Bakanlık az önce duyurdu! 4 terörist daha öldürüldü
Çipras yine haddini aştı! Türkiye'ye karşı skandal sözler...
Çin'de 21 trilyon dolarlık yatırım merkezli görüşme
Bin 700 asker bu ikisinin peşinde!
O saldırının detayları gerekçeli kararda
Kiracısını evden çıkartan ev sahibine 3 yıl ceza geliyor
Milyonlarca emekliye zam! 17 milyon kişinin Temmuz zammı...
Seçim geride kaldı... İşte atılacak adımlar
Son dakika... YSK Başkanı kesin sonuçları açıkladı.
Rekora boynuz attı
Yargıtay'dan tazminat müjdesi! Kreş açmayan işveren...
Tahran'dan "İran'a karşı küresel koalisyon" girişimlerine cevap
Sıcaklıklar 35 dereceye çıkacak! Dışarı çıkmayın uyarısı geldi
Dani Alves bombası! Yeni adresi Türkiye mi olacak?
Son dakika... LGS sonuçları açıklandı
Bakanlık duyurdu! Teröristlerin inlerinde ele geçirildi
Sürücüler dikkat! FSM'de 50 gün 4 şerit kapatılacak
Emre Mor'u kadroya katmak için harekete geçtiler
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ