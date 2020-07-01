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01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:57:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:57:00

Başkan Erdoğan: 2020'yi şaşırtan büyüme ile kapatacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salgın sürecinde yaşanan ekonomik sorunlara rağmen 2020 yılının sonunda Türkiye'nin herkesi şaşırtan bir büyüme oranı yakalayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

''SAĞLIK DEĞİL SİYASİ SEBEP''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak dünyada takdirler izlenmektedir. Temizlik maske mesafe kurallarına daha sıkı riayet ederek başarımızı taçlandıracağız. Ortada bu açık başarıya rağmen Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye'ye yönelik kısıtlama politikaları izlemesi sağlık değil siyasi sebeplerdir.

''TEMMUZLA BİRLİKTE SIÇRAMA İÇİNE GİRECEĞİMİZDEN ŞÜPHE YOK''

(Ekonomi) Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.

''2020'Yİ HERKESİ ŞAŞIRTAN BİR BÜYÜME ORANIYLA KAPATACAĞIZ''

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.

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