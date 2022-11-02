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02 Kasım 2022 Çarşamba 19:07:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 19:07:00

'Barbaros Hayrettin Paşa' sismik araştırma gemisi Trabzon Limanı'na geldi

Kaynak: AA

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO), denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınarak 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Trabzon Limanı'na geldi.

Limana demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, burada lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak.

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini Trabzon'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sismik araştırma gemisinin, sabah saatlerinde 2 destek gemisiyle kente geldiğini belirten Ermiş, "Söz konusu gemi limanımıza demir attı ve burada birtakım lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak." dedi.

Ermiş, daha önce Fatih Sondaj Gemisi'ne de ev sahipliği yaptıklarını ve geminin çok önemli çalışmalara imza attığını ifade ederek, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisinin de çok önemli çalışmalara imza atacağına inandığını sözlerine ekledi.

Etiketler : Barbaros Hayrettin Paşa Sismik araştırma
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