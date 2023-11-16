VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin yeni nesil deniz gözlem uydusunu fırlattı
Mesaiden dönen polis kazada yaşamını yitirdi
Türkiye'den İsveç kararı! TBMM'deki görüşmeler ertelendi
Afrika Birliği'nden Sudan krizi toplantısı
İspanyalı öğrencilerden Gazze için ders bırakma eylemi
Yerli uçuş kontrol, haberleşme ve güç sistemleri Dubai'de sahne aldı
16 Kasım 2023 Perşembe 15:38:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 15:38:00

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Kasım ile biten haftada 102,3 milyar lira artarak 14 trilyon 361,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 10 Kasım ile biten haftada 102 milyar 309 milyon 105 bin lira artarak 14 trilyon 361 milyar 458 milyon 837 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,4 artışla 8 trilyon 131 milyar 388 milyon 890 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,3 yükselerek 5 trilyon 627 milyar 272 milyon 183 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 154 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175,8 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 10 Kasım itibarıyla 403 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 artarak 1 trilyon 377 milyar 967 milyon 301 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,5 yükselişle 1 trilyon 184 milyar 724 milyon 530 bin lira, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,4 artışla 1 trilyon 347 milyar 787 milyon 445 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 249 milyon 520 bin lirası konut, 67 milyar 961 milyon 204 bin lirası taşıt ve 910 milyar 756 milyon 577 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 10 Kasım ile biten haftada 40 milyar 794 milyon 616 bin lira artarak 10 trilyon 597 milyar 18 milyon 465 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artış kaydetti.

Etiketler : bankacılık mevduat ekonomi
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX