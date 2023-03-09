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09 Mart 2023 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2023 Perşembe 17:30:00

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Kaynak: AA

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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Mart ile biten haftada 87,1 milyar lira artarak 9 trilyon 781 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 3 Mart ile biten haftada 87 milyar 118 milyon 971 bin lira artarak 9 trilyon 780 milyar 956 milyon 706 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,4 artışla 5 trilyon 459 milyar 195 milyon 725 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,5 artarak 3 trilyon 953 milyar 393 milyon 746 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 219 milyar 859 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 186,4 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 3 Mart itibarıyla 112 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,5 artarak 1 trilyon 143 milyar 415 milyon 857 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,5 artışla 888 milyar 152 milyon 364 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,2 yükselişle 743 milyar 972 milyon 583 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 338 milyar 57 milyon 321 bin lirası konut, 45 milyar 481 milyon 748 bin lirası taşıt ve 759 milyar 876 milyon 788 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Mart ile biten haftada 85 milyar 60 milyon 70 bin lira artarak 7 trilyon 796 milyar 329 milyon 313 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,97 artış kaydetti.

Etiketler : merkez bankası bankacılık kredi

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