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02 Haziran 2022 Perşembe 17:53:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 17:53:00

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Kaynak: AA

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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 43,4 milyar lira artarak 6 trilyon 844,7 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 27 Mayıs ile biten haftada 43 milyar 374 milyon 254 bin lira artarak 6 trilyon 844 milyar 712 milyon 519 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,04 azalışla 2 trilyon 747 milyar 12 milyon 157 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,97 yükselişle 3 trilyon 820 milyar 948 milyon 215 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 30 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 214 milyar 698 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 27 Mayıs itibarıyla 1 milyar 13 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,60 artarak 821 milyar 553 milyon 10 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,59 artışla 739 milyar 687 milyon 328 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 3,94 yükselişle 382 milyar 906 milyon 410 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 302 milyar 158 milyon 508 bin lirası konut, 14 milyar 248 milyon 483 bin lirası taşıt ve 505 milyar 146 milyon 19 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Mayıs ile biten haftada 144 milyar 748 milyon 943 bin lira artarak 5 trilyon 837 milyar 166 milyon 862 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,09 artış kaydetti.

Etiketler : Merkez Bankası Bankacılık banka istatistikleri
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