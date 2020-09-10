Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 4 Eylül ile biten haftada 16 milyar 157 milyon 540 bin lira artarak 3 trilyon 413 milyar 171 milyon 400 bin liradan, 3 trilyon 429 milyar 328 milyon 940 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,13 azalışla 1 trilyon 534 milyar 522 milyon 105 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,91 yükselişle 1 trilyon 767 milyar 186 milyon 805 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 212 milyon dolar azalarak 247 milyar 12 milyon dolara indi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 217 milyar 442 milyon dolar olurken, bunun 135 milyar 228 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 82 milyar 214 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,33 artarak 624 milyar 302 milyon 462 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,19 artışla 543 milyar 961 milyon 558 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 1,21 yükselerek 175 milyar 343 milyon 912 bin liraya ulaştı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 250 milyar 655 milyon 842 bin lirası konut, 6 milyar 760 milyon 717 bin lirası taşıt ve 366 milyar 885 milyon 903 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 4 Eylül ile biten haftada 15 milyar 4 milyon 406 bin lira artarak 3 trilyon 374 milyar 58 milyon 648 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,82 artış gösterdi.