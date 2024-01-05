Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 11 trilyon 630 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 11 trilyon 630 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 150 milyar 797 milyon lira artarak, 11 trilyon 630 milyar 252 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Aralık itibarıyla 150 milyar 797 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 479 milyar 454 milyon liradan 11 trilyon 630 milyar 252 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 169 milyar 86 milyon lira arttı. Yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 843 milyar 81 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 513 MİLYAR 751 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ



Tüketici kredilerinin tutarı, 29 Aralık itibarıyla 15 milyar 847 milyon lira artışla 1 trilyon 513 milyar 751 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 438 milyar 351 milyon lirası konut, 95 milyar 807 milyon lirası taşıt ve 979 milyar 593 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 722 milyon lira artarak 1 trilyon 384 milyar 737 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 5 artışla 1 trilyon 154 milyar 922 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 499 milyar 596 milyon lirasını taksitli, 655 milyar 326 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI



Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Aralık itibarıyla önceki haftaya göre 16 milyar 326 milyon lira artarak 191 milyar 428 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 150 milyar 534 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 176 milyon lira artarak 2 trilyon 444 milyar 278 milyon lira oldu.