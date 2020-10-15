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15 Ekim 2020 Perşembe 14:44:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 14:46:00

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Kaynak: AA

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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 29 milyar 127 milyon lira artarak 3 trilyon 574 milyar 12 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Ekim ile biten haftada 29 milyar 127 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 544 milyar 885 milyon liradan 3 trilyon 574 milyar 12 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 46 milyar 662 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 489 milyar 63 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Ekim ile biten haftada 1 milyar 450 milyon lira yükselerek 665 milyar 928 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 277 milyar 965 milyon lirası konut, 10 milyar 695 milyon lirası taşıt ve 377 milyar 269 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 340 milyon lira artarak 586 milyar 907 milyon liraya ulaştı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,2 düşerek 133 milyar 551 milyon liraya indi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 60 milyar 611 milyon lirası taksitli, 72 milyar 940 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre 898 milyon lira artarak 151 milyar 280 milyon lira oldu. Söz konusu takipteki alacakların 111 milyar 470 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyon lira artarak 737 milyar 425 milyon lira oldu.

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