  • BIST
    118845
  • Dolar
    6,8512
  • Euro
    7,9535
  • Altın
    416,9610
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde
Bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist okullara saldırı emrini vermiş
7'den 70'e vatandaşlardan yoğun ilgi!
Ayasofya-i Kebir Camii çevresindeki namaz kılma alanlarının dolması üzerine girişler durduruldu
Anayasa Mahkemesinin vekillikleri düşürülen 2 HDP'liyle ilgili ret kararı Resmi Gazete
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yabancı medyadan yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii fotoğraflı cuma mesajı paylaşımı
Dünya böyle gördü! Yabancı ajanslar servis etti
Ziraatçılardan kurban kesimi için Kovid-19 uyarısı
Konut kredisi kullanacaklar dikkat! Oranlar değişti
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor!
Denizlispor'da ligde kalma hesapları
Tokyo Olimpiyatları'na 11 branşta 58 sporcu kota aldı
Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi
İran'ın Irak'a müdahale çabalarına Kazımi engeli
Türkiye Osmanlı yadigarı esere sahip çıkıyor
İstanbul'da tarihi gün! Kare kare bugün Ayasofya
Türk yapımı "Mavzer", Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 65 bine yaklaştı
Marmara Bölgesi'nde az bulutlu ve açık hava bekleniyor
TSK komuta kademesi güven tazeledi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde dua programı başladı
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir PKK/YPG'li terörist yakalandı
24 Temmuz 2020 Cuma 10:47:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 10:47:00

Bakliyatı 'güneş ışığı almayan yerlerde saklayın' önerisi

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bağışıklığa katkısıyla öne çıkan bakliyatın, protein ve mineral değerlerinin kaybolmaması için rutubetli ve güneş ışığı alan yerlerde tutulmaması öneriliyor.

Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, AA muhabirine, bakliyatın, her yaşta insanın dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için önemli bir besin maddesi olduğunu söyledi.

Kovid-19 sürecinde yurt içinde bakliyat tüketiminin arttığını ve bu nedenle sağlıklı saklama koşulları konusunun gündeme geldiğini anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde, tüketicilerin panikle bakliyat ürünlerine rağbet göstermesi ve ihtiyaçlarından fazla ürün alması, ürünlerin muhafazası konusunun önemini gündeme getirdi. Ürünlerin vitamin ve mineral değerlerini kaybetmemesi için sağlıklı ortamlarda saklanması gerekiyor. Ürünler, özellikle nemli ve rutubetli olmayan, güneş ışığını almayan yerlerde muhafaza edilirse hem vitamin ve mineral değerleri kaybolmaz hem uzun vade de tüketilme olanağı olur."

Bakliyatın bünyesinde birçok mineral barındırdığına dikkati çeken Gümüş, "Bakliyat ürünlerinin, özellikle demir, fosfor, potasyum, selenyum, çinko gibi mineraller içermesi vücudumuzun bağışıklık sistemine destek olur. Bakliyat, sağlıklı bir protein kaynağı olduğu için her yaş grubunun sofrasında olmalıdır." dedi.

Ürünlerin bağışıklık sistemine katkısının bilim dünyasınca da tavsiye edildiğinin altını çizen Gümüş, "Pandemi sürecinde, tüm bilim insanlarının bitkisel proteinle beslenilmesi konusunda mutabık kalması, bakliyat ürünlerini öne çıkardı. Bunun yanı sıra çocukların gelişimi açısından önemli olan folik asiti barındırıyor. Bu nedenle bakliyat tüketiminin çocuk yaşlarda alıştırılması gerekiyor. Yeni neslin bakliyat tüketimi az ancak bizler de bakliyatın özendirilmesi için çocuklara yönelik ürünler geliştirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

2 dakikada sağlıklı besinler

Gelişen dünyanın, hızlı ve sağlıklı beslenmeyi öne çıkardığını ve bu kapsamda "Yemek Hazır" ürünleri oluşturduklarını ifade eden Gümüş, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimizin hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz hedefiyle yola çıkarak, sağlıklı ve pratik ürünleri, katkısız ve koruyucusuz şekilde, geleneksel yöntemlerle tüketilebilecek ürünler ortaya çıkardık. 2 dakika içerisinde pratik şekilde hazırlanan, vitamin, mineral ve protein değerlerinde eksilme olmayan ürünleri insanlar tüketebiliyor. Ürünler, yaklaşık 3 yıllık Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıktı. Ar-Ge merkezinde başlayan üretim çalışmaları şu an 5 bin metrekare arazi üzerinde devam ediyor. Önümüzdeki yıl Niğde’de 220 bin metrekare alan üzerinde daha yüksek kapasiteli üretim için yatırım yapmayı planlıyoruz." 

Yayla Agro Yönetim Kurulu Başkanı Gümüş, kısa vakitlerinde sağlıklı gıda tüketmek isteyen kişiler için çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz buna hazır gıda yerine 'Yemek Hazır' serisi diyoruz. İnsanlar fastfood tüketmek istemiyor ancak zamanları da yok. Bizim ürünlerimiz bu ihtiyacı, katkısız, koruyucusuz, sağlıklı ve pratik olması sayesinde karşılıyor. Sadece Türkiye'ye değil, dünyanın 30'dan fazla ülkesine bu sağlıklı ürünlerin ihracatını yapıyoruz. Bizim, 'geleceğin geleneksel ürünlerini dünyaya tanıtmak' gibi bir mottomuz var. Sadece Türkiye'ye değil dünyanın her yerine geleneksel ürünlerimizi ulaştırarak hem kültür ihracatı yapmak hem de ülkemize döviz girdisi sağlama gayreti içerisindeyiz."

Yemek Hazır serisinin üretiminde ziraat ve gıda mühendislerinden diyetisyenlere kadar alanında uzman birçok kişinin yer aldığını vurgulayan Gümüş, gıdaların hazırlanmasındaki tüm sürecin uzmanlar eşliğinde yapıldığını anlattı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER