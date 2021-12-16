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16 Aralık 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:16 Aralık 2021 Perşembe 18:30:00

Bakanlıktan yeni ekonomi programı mesajı: Tüm araçlar kullanılacak

Kaynak: TRT Haber

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken tüm araçlar etkin bir şekilde kullanılacaktır." açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye ekonomi modeli uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümü ile tüm araçların etkin şekilde kullanılacağı belirtildi.

Bu model ile üretimin ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin yüksek gerçekleştiği dönemde yüksek cari açık verilmesi ve büyümenin düşük gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık verilmesi sarmalından çıkacağı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2002 yılından bu yana ülkemizde altyapı ve lojistik hizmetlerinde önemli ölçüde mesafe kat edilmesi, bunun da bölgeler arası ulaşım imkânlarını kolaylaştırarak yatırımcılara eşit fırsatlar sunması, bunlara ilaveten sahip olduğumuz nitelikli insan kaynağı; katma değerli üretimin ve ihracatın kısa sürede artırılmasına katkı sağlayacaktır.

Küresel olanak ve risklerin; pazara yakın, maliyet avantajına sahip, dijital altyapısını geliştiren, nitelikli insan sermayesine sahip, katma değerli ve yeşil üretim yapabilen, cari dengesi ve borçluluk oranı sürdürülebilir olan ülkeleri ön plana çıkaracak olması bu modelin ülkemiz için hayati seviyede elzem olduğunu göstermektedir.

Bu ekonomi patikasında, katma değerli üretim ile ithal girdinin önlenebileceği sektörlere, küresel iklim değişikliğinin önemli oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada kritik rolü olan turizme ve istihdamın artırılmasına öncelik verilecektir. Bu çerçevede, tüm kurumlar koordinasyon içinde şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde Türkiye Ekonomi Modelini destekleyecek selektif adımlar atacaktır."

Etiketler : bakanlık maliye yeni ekonomi programı
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