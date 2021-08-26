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26 Ağustos 2021 Perşembe 14:21:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 14:21:00

Bakanlıktan IMF açıklaması: Bir anlaşma yapılmadı

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Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'nin koronavirüs salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla çıkardığı 650 milyar dolarlık SDR tahsisatından Türkiye'ye düşen payıyla ilgili açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "IMF ile bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 650 milyar dolarlık tahsisattan Türkiye'nin payına düşen miktarın 6,3 milyar dolar olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle;

"Basın yayın organlarında IMF SDR (Special Drawing Rights - Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir.

Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir.

IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD Doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.

SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Örneğin bu son tahsisatla ABD'ye 112,9 milyar ABD Doları, Almanya'ya 36 milyar ABD Doları, Güney Afrika'ya 4,15 milyar ABD Doları tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır. Türkiye'ye ise, IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6,3 milyar ABD doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır.

SDR tahsisatı tutarı uluslararası rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın TCMB nezdindeki hesaplarında takip edilecektir. SDR tahsisatına ilişkin bilgilere IMF'nin internet sitesinden (https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right) ulaşılabilmektedir."

Etiketler : İMF BAKANLIK SDR
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