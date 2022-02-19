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19 Şubat 2022 Cumartesi 19:13:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 19:13:00

Bakanlık haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçti

Kaynak: AA / Akşam

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Haksız fiyat artışlarına karşı şikayet bildirim sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devreye girdi. Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi tarafından incelenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanın devreye alınacağını belirtmişti.

Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Nebati, fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel bir timin oluşturulacağının altını çizmişti.

Bu kapsamda haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçen bakanlık, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından iletilecek şikayetlerin ve önerilerin toplanacağı bir şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

Uygulamaya göre, vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini yazabilecek ve bu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.

Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi olan, Vergi Denetim Kurulundaki müfettişler ve Gelir İdaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek.

Bu sayede, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilecek kişiler için yasal işlem başlatılacak.

Devreye alınacak bu uygulamayla haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi bekleniyor.

Etiketler : bakanlık haksız fiyat artışları Maliye Bakanlığı
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