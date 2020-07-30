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30 Temmuz 2020 Perşembe 12:24:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 12:25:00

Bakan Varank'tan aşı açıklaması: İş birliği yapabiliriz

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Endonezyalı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği toplantıda, aşı ve ilaç geliştirme, havacılık ve uzay alanında muhtemel iş birliği fırsatları konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bakan Varank, "Aşı adaylarımızın hem deney hem de üretim süreçlerinde Endonezya ile iş birliği yapabiliriz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Endonezya Araştırma ve Teknoloji Bakanı Bambang Brodjonegoro ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Küresel ekonominin Büyük Buhran'dan bugüne en kötü zamanları yaşadığını ve uluslararası dayanışmanın öneminin arttığını belirten Varank, toplantının iki ülke arasında yeni ve somut iş birliği mekanizmaları oluşturmada oldukça faydalı olacağını söyledi.

"KORONAVİRÜS AŞISINDA ORTAK ÜRETİM"

Varank, TÜBİTAK Kovid-19 Platformu kapsamında yürütülen aşı ve ilaç projelerinin bazılarında klinik aşama seviyesine gelindiği bilgisini vererek, kat edilen mesafenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Endonezya devlet şirketi Bio Farma'nın yüksek üretim kapasitesiyle dünyadaki sayılı aşı üreticilerinden biri olduğunu vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Klinik fazdaki aşılarımızın hem (insan) deneyleri hem de büyük montanlı üretimi konularında Endonezya ile iş birliği yapabiliriz. Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerine, salgın daha ülkemizin sınırlarına girmeden önce başlamıştık. Önemli mesafeler katettik, edindiğimiz tecrübeleri paylaşmaya hazırız. Bu kapsamda ilgili kurumlarımız arasında bir mutabakat zaptı imzalanabilir. Ayrıca geçen sene Kuala Lumpur Zirvesi'nde kurulan Mükemmeliyet Merkezi de bu gibi çalışmalarda daha etkin kullanılabilir."

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