Bakan Varank: Üretim cephesinde beklentiler olumlu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki artışa ilişkin, "Şubat 2011'den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Reel sektörün temmuzda hız kazandığını, ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, PMI endeksinin de yükseldiğine işaret eden Varank, "Şubat 2011'den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu." değerlendirmesinde bulundu.
Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre Türkiye, endekste temmuzda elde ettiği 56,9'luk değerle aralarında Çin, ABD, Fransa ve İtalya'nın da bulunduğu pek çok ülkeyi geride bıraktı.
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