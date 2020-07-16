Türkiye'nin otomobilinde kritik tarih belli oldu

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16 Temmuz 2020 Perşembe 15:08:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 15:31:00

Bakan Varank 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakan Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.

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