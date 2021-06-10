Türkiye için tarihi gün: 20 ton altın, 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Koza Altın İşletmeleri Temel Atma Töreninde açıklamalarda bulundu.

İBB'nin metro çalışmalarını durdurmasına gönderme yapan Bakan Varank, "Biz burada bir temel atma töreni yapıyoruz ama bildiğiniz gibi yatırım düşmanı bir muhalefet anlayışıyla da karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

YENİ REZERV KEŞFİ

Yeni altın ve gümüş rezervi müjdesini duyuran Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini belirtti.