Türkiye için tarihi gün: 20 ton altın, 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi!

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10 Haziran 2021 Perşembe 14:48:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 15:56:00

Bakan Varank'tan "altın" müjdesi: 20 ton rezerv tespit edildi

Kaynak: AA

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Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından bulunan altın rezervini çıkarma çalışmalarında ilk adım atıldı. Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Koza Altın İşletmeleri Temel Atma Töreninde açıklamalarda bulundu.

İBB'nin metro çalışmalarını durdurmasına gönderme yapan Bakan Varank, "Biz burada bir temel atma töreni yapıyoruz ama bildiğiniz gibi yatırım düşmanı bir muhalefet anlayışıyla da karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

YENİ REZERV KEŞFİ

Yeni altın ve gümüş rezervi müjdesini duyuran Bakan Varank, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini belirtti.

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