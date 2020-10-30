Bakan Varank dev yatırımı duyurdu: Türkiye'de bir ilk...

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30 Ekim 2020 Cuma 10:36:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 10:39:00

Bakan Varank duyurdu: Gıda devi Nestle, Bursa'da fabrika açıyor

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak." dedi.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak.

Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63'ü artık Türkiye'den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme hamlesi uygulamaya geçmiş oluyor.

Yatırım için 9 ayda 142 milyar liranın üzerinde teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak.

Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı.

Önümüzdeki aylarda küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almak ve dış yatırımları daha güçlü bir şekilde ülkemize çekmek için önemli atılımlarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini hazırlıyoruz.

Etiketler : Mustafa Varank Nestle Bursa
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