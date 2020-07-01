Bakan Varank: Şubat 2018'den beri en yüksek değer
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Üretiminin öncü göstergesi imalat PMI endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, haziran ayı İmalat PMI verisini değerlendirdi. Bakan Vrank, "Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor" dedi.
İşte Bakan Varank'ın o açıklaması;
"Üretiminin öncü göstergesi İmalat PMI endeksi haziranda 53.9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor"
Üretiminin öncü göstergesi İmalat PMI endeksi haziranda 53.9'a yükseldi.— Mustafa Varank (@varank) July 1, 2020
Şubat 2018'den beri en yüksek değer.
Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık.
Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor!#MilliTeknolojiGüçlüSanayi pic.twitter.com/Pf1jSZ8dtt