Bakan Varank: Şubat 2018'den beri en yüksek değer!

Bakan Varank: Şubat 2018'den beri en yüksek değer

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Twitter hesabından yaptığı açıklamada, haziran ayı İmalat PMI verisini değerlendirdi. Bakan Vrank, "Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor" dedi.

İşte Bakan Varank'ın o açıklaması;

"Üretiminin öncü göstergesi İmalat PMI endeksi haziranda 53.9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor"