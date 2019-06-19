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19 Haziran 2019 12:51 | Çarşamba

Bakan Varank: 17 yılda 314 OSB'de çalışan sayısını 1,9 milyona çıkardık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı açılış töreninde yaptığı açıklamada, "2002 yılında 193 olan Organize Sanayi Bölgesi sayımızı 314’e, bu bölgelerde istihdam edilen çalışan sayımızı 415 binden 1,9 milyon kişiye çıkarmayı başardık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış yapmak üzere Sakarya'ya geldi. Bakan Varank Ferizli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki Arsan Kauçuk Plastik Makine fabrikasının açılış töreni katıldı. Törene ayrıca Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık ve bir çok davetli eşlik etti. 

“118 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADIK” 

Saygı Duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bakan Mustafa Varank bir konuşma yaptı. Varank konuşmasında OSB’lerde çalışan sayılarını 1,9 milyon kişiye çıkardıklarını belirtti. Varank, “20 milyon dolarlık bu yeni yatırımdaki modern ve akıllı üretim sistemleriyle Arsan istihdamını da cirosunu da artıracak. Aynı zamanda deprem izolatöründen METRO inşaatlarında kullanılan tünel segment contalarına kadar bugüne kadar ithal edilen birçok ürünü yerli imkanlarla üretmeye devam edecek. Kalkınmanın ve gelişmenin en önemli koşulu üretimdir. Türkiye; üretimle, üretimden gelen katma değerle büyüyüp hedeflerine ulaşacaktır. 2002 yılında 193 olan Organize Sanayi Bölgesi sayımızı 314’e, bu bölgelerde istihdam edilen çalışan sayımızı 415 binden 1,9 milyon kişiye çıkarmayı başardık. Sadece bu veriler bile, ülkemizin hızlı büyümesinin ve güçlü kalkınmasının önemli göstergeleridir. Türkiye’nin kalkınma hikayesinin başka bir göstergesi olan Küçük Sanayi sitelerimiz de kabına sığmaz hale geldi. 2002’den günümüze 118 sanayi sitesini destekleyerek, 118 bin kişiye istihdam sağladık. Bu dönem; sanayimizi sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da geliştirdiğimiz bir dönem oldu. 2002 yılında sadece 2 olan teknopark sayımız, bugün 63’ü faal olmak üzere 84’e ulaştı. Buralarda çalışan AR-GE personeli 53 bini aştı. Ayrıca, AR-GE’yi yaygınlaştırarak, sanayicilerimizin daha çok ar-ge yapmasını sağlamak için reform niteliğinde adımlar attık. Nitekim bugün burada yeni fabrikasının açılışını yaptığımız ARSAN, sahip olduğu AR-GE merkeziyle üretimini ve ihracatını önemli derecede arttırmıştır. Aynı zamanda ARSAN, TÜBİTAK’ın desteklediği AG-GE projelerinden ortaya çıkan ürünlerinin ticarileşmesi konusunda örnek teşkil eden bir firmamızdır” dedi. 

“ÇABAYI VE EMEĞİ GÖRSÜNLER” 

Bakan Varank konuşmalarının devamında, “Önümüzdeki dönemde; Milli Teknoloji Hamlesi anlayışımız çerçevesinde, orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlara sağladığımız destekleri daha da artıracağız. Bunun için yeni destek programları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı yerli ve milli üretim için seferber ettik. Tabi bazen bizim bu çabamızı küçümseyenler, Türkiye’de sanki yatırımlar durmuş, yeni fabrikalar açılmıyormuş gibi hava estirenler olduğunu görüyoruz. Halbuki milli üretim seferberliği artık Türkiye’de ‘ete kemiğe bürünmüş, meyve veren, somutlaşmış’ bir gerçektir. Kanıt isteyenler buraya, Ferizli’ye gelsinler, fabrikaları gezsinler, ortaya konan çabayı ve emeği görsünler. Açıkça söylüyorum; biz bu hedefe baş koyduk. Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim; olmazsa olmazımızdır” diye konuştu. 

İHA

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