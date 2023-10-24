Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen Sünebeli Tüneli Işık Görme Töreni'nde yaptığı konuşmada, türkülere dahi konu olan, güzel bağlarıyla adeta cennetten bir köşe olan Erzincan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Devlet adamları yetiştiren Erzincan'ı, hep birlikte ileriye taşıyacak projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Uraloğlu, eski Başbakan ve Meclis başkanlarından merhum Yıldırım Akbulut ile Türkiye'nin son Başbakanı olarak tarihe geçen ve Cumhuriyet tarihinin en uzun Ulaştırma Bakanlığını yapan Binali Yıldırım'ın da kentte yetişen siyasetçilerden biri olduğunu, kendisiyle çeşitli görevlerde mesai yapıp yakinen çalıştığını aktardı.

Millete hizmet etmenin bir bayrak yarışı olduğunu ve bu bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her daim baş üstünde taşıdıklarını anlatan Uraloğlu, "Durmak yok, yola devam diyoruz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne girdiğimiz bu özel haftada, Sünebeli Tüneli'ndeki kazı ve destekleme çalışmalarını tamamlayarak karşı taraftan ilk ışığı göreceğimiz önemli bir safhayı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini anımsatan Uraloğlu, "Son 21 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 194 milyar dolar harcadık." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da ulaştırma ve altyapı alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, son 21 yılda kentin ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 30 milyar 200 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"ERZİNCAN'I, ERZURUM, GÜMÜŞHANE VE SİVAS'A BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BAĞLADIK"



Şehirdeki bölünmüş yol uzunluğunu 14 kilometreden 355 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Uraloğlu, "Bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 8 kilometreden 275 kilometreye çıkardık. Erzincan'ı, Erzurum, Gümüşhane ve Sivas'a bölünmüş yollarla bağladık. Türkiye'yi doğudan batıya bağlayan Kuzey TETEK yolunun merkezini Erzincan yaptık. Ölüm yolu denilen, geçilmez Sansa'yı viyadüklerle aştık. Birazdan ışık görme törenini gerçekleştireceğimiz Sünebeli Tüneli'ni de içeren Refahiye-Kuruçay-İliç Yolu gibi 6 ayrı kara yolu projemiz de devam ediyor." diye konuştu.

Sünebeli Tüneli'nin inşa edildiği Refahiye-İliç Devlet Yolu'nun, Karadeniz sahil kesiminden başlayıp Erzincan üzerinden Güneydoğu'ya ve Doğu Akadeniz'e erişim sağlayan kuzey-güney aksında önemli bir geçiş noktasını oluşturduğunu aktaran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Erzincan için büyük önem taşıyan 78 kilometre uzunluğundaki yolu, bölünmüş yol haline getirdik. Bugüne kadar toplam 56 kilometrelik çalışmayı tamamladık. Yolumuzun 26 kilometrelik bölümünü oluşturan Gümüşakar-Kuruçay arasındaki 8 kilometrelik bölünmüş yol kesimini de trafiğe açtık. 6,8 kilometre uzunluğunda 2 adet tünelin yer aldığı 18 kilometrelik bölümde ise çalışmalarımız devam ediyor. Güzergahımızın Sünebeli Geçidi'nde çift tüp olarak projelendirdiğimiz 5 bin 220 metre uzunluğundaki Sünebeli Tüneli'ni hayata geçiriyoruz."

Bakan Uraloğlu, kazı çalışmaları tamamlanarak ilk ışığın görüleceği Sünebeli Tüneli'nin 1617 metre kotundan başlayıp 1440 metre kotunda mevcut devlet yoluna bağlandığını anlatarak, "Ayrıca Gümüşakar-Kuruçay arası kesimde 1580 metrelik çift tüplü Gümüşakar Tüneli ile 72 metrelik Garipçay Köprüsü de bulunuyor. Garipçay Köprüsü'nü trafiğe açtık. Gümüşakar Tüneli'nde giriş-çıkış portal imalatlarımızı da tamamladık. Yol ve tünel çalışmalarımız sayesinde güzergahın ulaşım standardını önemli ölçüde yükseltiyor, heyelan ve taş düşmelerinin önüne geçerek, can ve mal emniyetini artırıyoruz. Gümüşakar-Kuruçay kesiminde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla mevcut yol 3 kilometre kısalacak, seyahat süresi ise 35 dakikadan 15 dakikaya inecektir. Projemizle, ülkemizin kuzeyi ile güneyi arasındaki kara yolu ulaşım standardını yükseltiyoruz. Karadeniz limanlarından iç kesimlere, önemli sanayi merkezlerinden yaşam alanlarına gerçekleştirilen ürün ve yük transferinin de daha kısa sürede yapılmasını sağlayarak bölgenin ticaret hacmini artırıyoruz. Ayrıca dağ sporları, su sporları ve geleneksel mimarisiyle öne çıkan bölgemizin turizmine de önemli bir katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

SİVAS-ERZİNCAN HIZLI TREN HATTI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Erzincan'ın tüm demir yolu altyapısını yenilediklerini belirten Uraloğlu, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi yeni demir yolu bağlantısını da inşa ettiklerini bildirdi.

Sivas-Erzincan hızlı demir yolu yapım çalışmalarının da sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"242 kilometre uzunluğunda saatte 200 kilometre hıza uygun, elektrikli, sinyalli ve çift hatlı hızlı demir yolu projesinin yapımını 2 etap halinde sürdürüyoruz. İlk etap olan 50 kilometre uzunluğundaki Sivas-Zara arası altyapı çalışmalarımız devam ederken, 192 kilometre uzunluğundaki Zara-İmranlı-Kemah-Erzincan kısmının ise proje çalışmalarını tamamladık. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz ulaşım ve iletişim projelerinin, ülkemizi uluslararası alanda daha rekabetçi kıldığını görmek, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor. Cumhuriyet'imizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nın üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz."

Bakan Uraloğlu, konuşmaların ardından eski Başbakan Binali Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve katılımcılarla tünele girip incelemede bulundu.

Burada Binali Yıldırım, kullandığı iş makinesiyle tünelde kazı yapıp ilk ışığın tünele girmesini sağladı.