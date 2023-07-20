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20 Temmuz 2023 Perşembe 15:36:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 15:36:00

Bakan Şimşek: Yurt dışı kaynaklarını ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İç talebi dengeleyici tedbirler alırken ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının ihracatçıya yönelik desteklerine ilişkin, "İç talebi dengeleyici tedbirler alırken ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası, ihracatçının finansmana erişimini kolaylaştırıyor ve ihracat desteğini artırıyor

Şimşek, sosyal medya hesabından, Merkez Bankasının, ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat artırarak 1,5 milyar liraya çıkarmasını değerlendirdi.

Programın büyük önceliklerinden birisinin, ihracatın güçlü şekilde desteklenmesi olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"İç talebi dengeleyici tedbirler alırken ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurt dışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz."

Etiketler : mehmet şimşek ihracat yatırım ekonomi
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