VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Ukrayna'nın üyeliğine yeşil ışık! Stoltenberg: Davette bulunacağız
Rusya'dan, Suriye'ye yardım ulaştırılmasını öngören karar tasarısına veto!
PKK elebaşını övmüştü: Fondaş Yanardağ'a 10,6 yıla kadar hapis talebi
TBMM'de Srebrenitsa soykırımını kınayan ortak bildiri yayımlandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın "medya" yapılanmasına yönelik soruşturmada sanıkların yargılanmasına başlan...
Arda Turan'dan, Arda Güler yorumu: Spor tarihinin en önemli oyuncusu olabilir
11 Temmuz 2023 Salı 14:14:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 14:14:00

Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'a gidecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Etiketler : Mehmet Şimşek Muhammed el-Cedan Cumhuriyet Merkez Bankası
Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin

Sinan Akçıl: Serdar, star ceketini giysin
25 bin kişilik koro

25 bin kişilik koro
Ege'de konser rüzgarı

Ege'de konser rüzgarı
Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira
Artık kaçmıyorlar

Artık kaçmıyorlar
Dalgalarla dans etti

Dalgalarla dans etti
Aşk mücadele ister

Aşk mücadele ister
Hadise'den Tuba'ya 41 yaş kutlaması

Hadise'den Tuba'ya 41 yaş kutlaması
Minik Aslan 2 oldu

Minik Aslan 2 oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX