Bakan Şimşek, Körfez ülkelerindeki temaslarına devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Körfez ülkelerine yönelik ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan körfez ülkeleri programımıza başladık.



İlk olarak Abu Dabi'de BAE Yatırım Bakanı Sn. Mohamed Hassan Al Suwaidi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik.



İkinci durağımız olan Katar'da Maliye Bakanı Sn. Ali... pic.twitter.com/U7PNKqOxkR — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 24, 2023

BAE, Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez ülkeleri programına başladıklarını belirten Şimşek, ilk olarak Abu Dabi'de BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Şimşek, ikinci durağı olan Katar'da Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ile bir araya geldikleri bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Expo Doha 2023 Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Khouri ile bir araya gelerek organizasyon hakkında bilgi aldık. Fuar alanında bulunan ve çok kısa sürede inşa edilen Türkiye Merkezini ziyaret ettik. Çok etkileyiciydi. 'Türkiye Yatırım Yüzyılı' kapsamında Katar Büyükelçiliğimiz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığınca organize edilen 'Türkiye: Your Resilient Partner' programında 200'ün üzerinde yatırımcı ve finans dünyası temsilcisine ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık. Bugün de Riyad'da 'Future Investment Initiative' konferansına katılıyoruz."