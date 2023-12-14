Bakan Şimşek İspanya'ya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırım turu sürüyor. Şimşek, bugün ve yarın, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığını yürüten İspanya'da temaslarda bulunacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da Şimşek'e eşlik edecek.

Şimşek ve Erkan toplam cirosu 600 milyar euroyu aşan 80'in üzerinde İspanya merkezli küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle buluşacak.

2 trilyon doları yöneten 30'un üzerinde banka ve fon yöneticisiyle de bir araya gelecek.

TİCARET HACMİ 16 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

İspanya ile dış ticaret hacmi 16 milyar dolar seviyelerinde. 700'ün üzerinde İspanya şirketi Türkiye'de faaliyet gösteriyor.

İspanya, Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekleyen ülkeler arasında yer alıyor. Görüşmelerin üyelik sürecine yeni bir ivme kazandırması da bekleniyor.