Bakan Şimşek: Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir televizyon programında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Şimşek, açıklamalarında şunları kaydetti;

(Londra'da Uluslararası yatırımcılarla görüşme) Türkiye'ye ilgi büyük. 3 gün boyunca aralıksız toplantılar yaptık. Aşağı yukarı yatırım camiasının hem yatırım fonları, hem yatırım bankaları, özel fonlar, alt yapı fonları aynı zamanda doğrudan yatırım yapan şirketler aşağı yukarı bütün yatırımcı yelpazesi ile bir araya gelme fırsatımız oldu. İlgi çok yoğundu. 85'in üzerinde kurum temsilci gönderdi. 100'ün çok üzerinde yatırımcı ile yoğun temaslarımız oldu. Çünkü Türkiye'nin potansiyeli büyük.

"PROGRAMIMIZIN ANA HEDEFİ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜME"



Türkiye kişi başına düşen milli geliri 10 bin doların üzerinde olan 7 ülkeden biri. Algıda ciddi bir iyileşme var. Büyük bir piyasa ve ilgi ciddi anlamda büyük. Bizim programımızın ana hedefi sürdürülebilir yüksek büyüme. Buna ulaşırken düşük tek haneli enflasyon ve bunu destekleyecek maliye politikası oluşturacağız. Bütüncül bir yaklaşım var.

"ENFLASYONU ÇIPALAYACAK EŞİKLERE DOĞRU GELİYORUZ"



Fiyat istikrarı yani enflasyonun tek haneye düşmesi, maliye ekonomisi, kur korumalıdan çıkış gibi entegre birbirini destekleyen bir bütüncül yaklaşım var. Bu çerçevede bir program var. Programı uygulama açısından henüz erken aşamasındayız. Önümüzdeki dönemde fon akışının yoğunlaşmasını bekliyoruz. Maliye ve para politikasında çok güçlü adımlar attık. Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz. Bundan dolayı sonrasına bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu programın bu güçte daha doğrusu bu momentumla devam ettirilmesine yönelik sorular geliyor. İlgi yoğun, potansiyel büyük, programımız istikrarlı güçlü bir program. İnanıyorum ki bu ülkemize kalıcı uzun vadeli kaynak noktasında çözüm üretecek bir program.

Burada kararlılık, kurala bağlılık önemli. En önemlisi uygulama. İlk 3 ayda çok konuşmadık. İlk 3 ayda biz uygulama yaptık. Yani para politikasında enflasyonu nasıl çıpalarız o hususta hem bir parasal sıkılaşmaya gittik. Hem miktarsal sıkılaşmaya hem seçici kredi sıkılaşmasına gittik. Bunu destekleyecek gelir politikalarını oluşturduk. Bir yıl sonraki enflasyonu çıpalayacak, yatırımcıları ikna edecek para politikası duruşuna geçeceğiz dedik ve onu uyguladık. İzlenebilir, öngörülebilir, yani ne zaman nasıl yapacağız bu hususlarda hep uluslararası normlara uygun davrandık. Bu da güven artırdı. Ama tabiki biraz zaman alacak bu süreç.

"RÜZGAR KARŞI TARAFTAN ESİYOR"



Rüzgar arkamızda değil ve karşı tarafımızdan esiyor. Avrupa bölgesinde büyüme yüzde 1'in altında. Dış talep ciddi anlamda zayıf. Küresel talepler de sıkışık. Bu ciddi bir sıkılaşmayı öngörüyor. Dünya piyasalarında faizler yüksek ve yüksek kalacak. Doların güçlenmesi bizim aleyhimize. Euro karşılığı ürün satıyoruz ama hammaddeyi dolarla alıyoruz.

"Dezenflasyon programa güçlü bir geçiş için bir süre öngörüyoruz"

Eğer iyi bir hikayeniz varsa o zaman ilgi oluyor. Biz bu programın erken aşaması hatta geçiş dönemindeyiz. Biz hep şeffaf olduk. Dezenflasyon programa güçlü bir geçiş için bir süre öngörüyoruz. Önümüzdeki yılın ikinci yarısında etkilerini göreceğiz. Bugün aldığımız tedbirler aylar sonra kendisini gösterecek.

Maliye politikasında atılacak adımlar daha hızlı ama reform süreci zaman alacak. Şu an itibariyle program başladı. Etkisi hissedilecek. Yıllık bazda enflasyon düşüşü önümüzdeki yılın ikinci yarısında olacak. Ama aylık bazda enflasyon kaybı başlayacak.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Bölgedeki bu çatışmanın geçici ve sınırlı olmasını temenni ediyoruz. Küresel ekonomide büyüme en fazla yüzde 3 olarak görülüyor. Bununla uyumlu enerji fiyatları bugünün fiyatları değil. Bu belirsizlik ve çatışmaların geçici olumsuz etkileri olabilir. Ama esas belirleyici olan şey taleptir. Petrol şoku öngörmüyorum. Kalıcı etkisi sınırlı olur. Bu da bir belirsizlik ve olumsuzluk. Biz o nedenle ekonomimizin temelini sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Dış şoklara ka